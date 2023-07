Regressou ao PSG mas está perto de sair, desta vez por empréstimo

Depois de o campeão francês ter acionado a sua cláusula de recompra ao PSV, o jovem médio neerlandês tem quase tudo acertado para ser emprestado ao Leipzig.

Depois de ter terminado contrato com o PSG no verão do ano passado, Xavi Simons cumpriu uma época no PSV, mas foi sol de pouca dura, já que o campeão aproveitou a uma baixa cláusula de recompra - seis milhões de euros - para o recuperar, com o respetivo anúncio a ter sido realizado no sábado.

No entanto, o promissor médio neerlandês, de 20 anos, já se prepara para voltar a sair da capital francesa, ainda que desta vez seja por empréstimo. De acordo com Fabrizio Romano, especialista no mercado, o Leipzig está muito de acertar a sua cedência por uma temporada, sem opção de compra.

Em 2022/23, Simons apontou 22 golos e 11 assistências em 48 jogos, ajudando o PSV a vencer a Taça e a Supertaça dos Países Baixos. Com formação dividida entre Barcelona e PSG, o jovem estreou-se pela equipa principal dos parisienses na época 2020/21.