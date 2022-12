"Regresso de Messi? Não podemos fazer coisas com base em expectativas"

Declarações de Joan Laporta, presidente do Barcelona, em entrevista aos meios do clube.

Balanço de 2022: "Foi um ano duro, marcado por um processo de recuperação que continua. Temos uma equipa cada vez mais competitiva e que tem de durar dois anos, com alguns retoques. Estamos tranquilos, acreditamos que esta equipa pode competir e aspirar a ganhar títulos. Queremos mais. A alegria chegará com os títulos. A situação económica [do clube] era muito difícil. Tivemos de pedir 600 milhões para reestruturar a dívida. Agora temos a dívida controlada e os nossos fundos próprios estão positivos, o que é muito importante. Estamos a ordenar a massa salarial e estamos num bom caminho. As "alavancas" do verão ajudaram-nos a ter uma equipa mais competitiva. Estamos a recuperar o nosso prestígio no mundo do futebol, mas ainda não fizemos tudo o que temos de fazer".

O que mudaria no clube, se pudesse? "Sou daquelas pessoas que olha em frente. Temos trabalhado muito para ressuscitar o Barcelona e continuamos a fazê-lo. O que está feito não dá para mudar. Há que olhar em frente. Os adeptos continuam a ter uma grande esperança em que venham tempos de esplendor. É isso que procuramos. Momentos mágicos como aqueles em que jogávamos bem e ganhávamos títulos".

Não há uma "alavanca" que traga Messi de volta a Barcelona? "Ontem tivemos um encontro com meios de comunicação. É óbvio que gostaria que ele um dia regressasse. Adoraria, mas não podemos fazer coisas com base em expectativas. Ele é jogador do PSG, tem contrato com eles, e acabou de ganhar o Mundial. As "alavancas" fizeram-se para salvar o clube, que estava numa situação muito complicada. Agora a LaLiga estabeleceu limites à "alavancas". Ainda seria possível fazer uma operação destas, mas não seria para contratarmos algum jogador".

Messi: "Para nós, é o melhor de todos os tempos. Tivemo-lo aqui e foi aqui que se fez jogador. Estou convencido de que ele, no fundo do coração, é culé. É um culé de referência e estará para sempre ligado ao Barcelona. Gostaríamos muito que voltasse, mas é algo que teremos de esperar para ver".