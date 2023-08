Regresso de Greenwood deixa parte do United "indignado e preocupado"

Inglês pode regressar depois de ser absolvido dos crimes de violência doméstica e sexual

O eventual regresso de Mason Greenwood ao plantel principal do Manchester United está a gerar uma onda de discussão no futebol inglês e no clube de Old Trafford. Se uma parte da instituição é a favor da reintegração, a outra nem por isso.

Segundo o The Guardian, alguns funcionários do clube estão indignados com um eventual regresso do jovem avançado, que continua a ter contrato com o Manchester United, apesar de não atuar pelos red devils desde que foi acusado pela primeira vez, no início de 2022.

A equipa feminina do clube também está preocupada com o facto de Greenwood poder ter uma segunda oportunidade no Manchester United, clube que formou e que lançou o jogador no futebol inglês e europeu.

Recorde-se que o atleta, de 21 anos, foi absolvido dos crimes de agressão física e sexual, depois de ver as queixas e acusações retiradas.