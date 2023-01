Regresso à vista? Dois anos e meio depois, Jackson Martínez volta a treinar com um clube

Aos 36 anos, o avançado colombiano poderá estar perto de regressar ao futebol. Pelo menos é o que indica uma publicação do Independiente de Medellín.

Jackson Martínez treinou com o Independiente de Medellín nesta sexta-feira. O emblema colombiano, o primeiro que o avançado representou enquanto profissional, publicou fotografias do ex-FC Porto e Portimonense e fez parecer que o jogador poderá mesmo ser reforço.

"Goleador, campeão e querido pelos nossos adeptos. Um conhecido da casa treina-se com o poderoso [alcunha do clube] e quer demonstrar que está em condições para fazer parte do plantel em 2023. Muitos êxitos Jackson!", lê-se nas redes sociais do Independiente de Medellín, da Colômbia.

Jackson fez o último jogo da carreira na temporada 2019/20, ao serviço do Portimonense. Dois anos e meio depois, sensivelmente, poderá regressar aos relvados.

Além de Portugal e Colômbia, passou por México (Jaguares), Espanha (Atlético de Madrid) e China (Guangzhou FC).