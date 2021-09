Espanha vai regressando à normalidade: estádios com 100 por cento da lotação

Medidas entram em vigor a partir do primeiro dia de outubro.

Aos poucos, mesmo os países que sofreram com a pandemia, começam a regressar a uma certa normalidade. Em Espanha, já a partir do início de outubro, estádios e pavilhões vão estar mais perto daquilo que conhecíamos antes de 2020.

O Ministério da Saúde comunicou, após reunião com as comunidades autónomas, que os jogos da Liga Espanhola passarão a ter 100% de lotação, enquanto os pavilhões poderão estar quase a todo o gás, com apenas 20% livre.

A medida, válida a partir do primeiro dia de outubro, será revista no final do mês.

Recorde-se que, até agora, os estádios só podiam ter 40% da lotação e os pavilhões 30, devido à pandemia que vai dando sinais de melhorias em Espanha.