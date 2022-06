Regresso a casa de Gareth Bale ganha força: o que se diz no País de Gales

De acordo com o portal Wales Online, o antigo jogador do Real Madrid visitou as instalações do Cardiff

Depois de nove temporadas consecutivas nas fileiras do Real Madrid, com um empréstimo ao Tottenham pelo meio, Gareth Bale está a avaliar se regressará à cidade de onde é natural, Cardiff.

Avança o portal galês Wales Online que o extremo de 32 anos visitou durante esta manhã o centro de treinos do Cardiff, que milita na segunda divisão inglesa, e teve uma conversa com o treinador Steve Morison.

A mesma fonte assegura que o 18º classificado da última edição do Championship é uma opção que Bale está a considerar, isto depois de os seus representantes já terem tido várias reuniões com o clube galês.

Bale, que é natural de Cardiff mas nunca jogou pelo emblema, deverá comunicar a sua decisão ao clube nos próximos dias.