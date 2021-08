Redação com Lusa

O Brentford, de regresso ao primeiro escalão 74 anos depois, estreou-se esta sexta-feira na liga inglesa de futebol com um triunfo sobre o Arsenal, por 2-0, no primeiro encontro da edição 2021/22.

Desde 1946/47 que os 'bees' não estavam na primeira divisão, mas, perante um estádio repleto de adeptos, bateram os 'gunners', com golos do espanhol Sergio Canós (22 minutos) e do dinamarquês Christian Norgaard (73).

Depois do oitavo lugar da última temporada, o conjunto comandado por Mikel Arteta começou da pior forma a nova Prermier League, numa partida em que Nuno Tavares se estreou, ao entrar aos 81 minutos, e no qual Cedric não saiu do banco.

O campeão Manchester City estreia-se no domingo na liga inglesa, com uma visita a casa do Tottenham, treinado por Nuno Espírito Santo.

