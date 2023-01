Reforçou o Manchester United e garante: "É o momento ideal para este desafio"

Declarações de Wout Weghorst, reforço do Manchester United por empréstimo do Burnley (segunda divisão inglesa), na primeira entrevista ao clube. Avançado neerlandês atuou na primeira metade da época nos turcos do Besiktas, que receberam 2,8 milhões de euros para rescindir a sua cedência.

Chegada ao clube: "Estou muito entusiasmado. É um grande sentimento. Na semana passada foi especial quando ouvi pela primeira vez que estavam interessados e estou orgulhoso por tudo estar finalizado".

Aos 30 anos, porque aceitou a mudança? "É uma mudança positiva e, para ser honesto, penso que seja o momento ideal para mim. Tenho 30 anos e já ganhei uma experiência na Premier League [na época passado, no Burnley], apesar de não ter sido tão bem-sucedida como esperava. Estou muito ansioso por voltar a uma competição que, para mim, é a maior do Mundo. Vou jogar pelo maior clube de Inglaterra e isso é incrível. Mas estou preparado para esta etapa e este é o momento ideal para este grande desafio".

O que espera alcançar no United? "Troféus. É sobre isso que o treinador me falou também no que toca às expetativas do clube. Também falou sobre o meu papel e, tal como disse, estou aqui para dar tudo o que tenho pelo clube. Quero ganhar jogos e, claro, conquistar títulos. Ainda estamos inseridos em quatro competições, portanto são quatro troféus a alcançar".

Erik ten Hag: "Sou dos Países Baixos e claro que os jogadores da seleção falam sempre muito dele. A forma como ele está a treinar, a viver o futebol e a viver as vitórias... Estou nos meus primeiros dias e, claro, conheço-o há mais tempo, mas nunca trabalhámos seriamente juntos, como agora. Por isso, para mim é tudo novo, mas estou muito entusiasmado por contribuir à equipa e trabalhar junto dele".