Reforçou o Bétis há quatro dias e agora muda-se para a Arábia Saudita

Álex Collado, extremo espanhol de 24 anos, trocou o Barcelona pelo Bétis no dia 27 de julho, mas a estadia em Sevilha durou pouco tempo, com o jogador a ter sido emprestado aos sauditas do Al Akhdoud.

O Al Akhdoud, recém-promovido à primeira divisão saudita, anunciou esta segunda-feira a contratação por empréstimo de Álex Collado, extremo espanhol que, há quatro dias, já tinha reforçado o Bétis, assinando um contrato válido até 2029.

De acordo com o Diario de Sevila, o extremo de 24 anos nem chegou a treinar no Bétis, sendo cedido aos sauditas, que vão pagar a totalidade do seu salário, por uma época e sem opção de compra.

Collado rumou ao Bétis após ter terminado contrato com o Barcelona, onde cumpriu a formação. Na época passada, foi emprestado ao Elche, onde apontou um golo e uma assistência em 17 jogos.