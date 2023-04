Reforçou o Bayern e admite: "Este papel não corresponde às minhas expetativas"

Prestes a completar a primeira temporada nos bávaros, Ryan Gravenberch admitiu que não está satisfeito com a sua parca utilização, tendo figurado um total de 728 minutos em campo até ao momento.

Ryan Gravenberch, médio neerlandês de apenas 20 anos, está prestes a terminar a sua época de estreia no Bayern, que o contratou ao Ajax no verão passado, a troco de 18,5 milhões de euros. Figura secundária no plantel bávaro, o jovem admitiu esta segunda-feira que não está satisfeito com a falta de minutos.

"Um ano de treino e a jogar a um nível de topo é bonito e instrutivo, mas ainda que jogue, é maioritariamente treino. Isso tem de mudar na próxima época, porque nessa altura eu quero voltar a jogar semanalmente. Ainda não falei com a direção do clube, vou esperar para ver o que acontece. Mas claro que este papel não corresponde às minhas expetativas", afirmou, em declarações ao canal neerlandês VI.

A imprensa internacional tem associado Gravenberch a uma saída para Inglaterra no próximo verão, com Liverpool, Arsenal e Manchester United a liderarem a corrida pelo médio. Na presente época, soma 728 minutos em campo pelo Bayern, distribuídos por 28 jogos, em que registou um golo e uma assistência.