Reforços do Chelsea colocados em causa, mas com duas exceções

Paul Merson considera que as caras novas pouco acrescentaram.

Depois de uma um investimento milionário no mercado de janeiro, o Chelsea ainda não conseguiu encontrar o caminho do sucesso, sendo disso exemplo as derrotas, por um golo sem resposta, na receção ao Southampton, para o campeonato, e em Dortmund, para a primeira mão dos "oitavos" da Champions.

Paul Merson, antigo internacional inglês que passou, por exemplo, pelo Arsenal, torce o nariz aos reforços garantidos pelo emblema londrino. "Por que compras um montão de jogadores que não são melhores do que os que já tens? Nenhum deles está a conseguir melhorar o nível da equipa, com exceção do Enzo Fernández e do Badiashile. Não me digam que o Noni Madueke é melhor do que o Raheem Sterling ou o Christian Pulisic" afirmou o agora comentador. "Trouxeram o Mykhailo Mudryk por 100 milhões e não mostrou nada. Por este preço, não devia precisar de tempo para se adaptar", apontou.

Paul Merson saiu em defesa de Graham Potter, treinador contestado nesta altura. "As pessoas pensam que não é o homem certo, mas eu penso que é. Há que lhe dar tempo. Com estes jogadores, não se pode mudar a dinâmica do Chelsea demasiado depressa", rematou.