Reforço sofreu intoxicação alimentar: "Não volto a comer fígado de frango cru"

Flynn Downes, médio emprestado pelo West Ham ao Southampton, viu a sua estreia pelos saints ser adiada devido a uma intoxicação alimentar.

Flynn Downes, médio de 24 anos, foi recentemente emprestado pelo West Ham ao Southampton, da segunda divisão inglesa, mas viu a sua estreia pelos saints ser adiada devido a uma intoxicação alimentar que sofreu depois de ter comido um prato de fígado de frango cru.

Em declarações no site oficial do Southampton, o jogador inglês explicou que esperava defrontar o Plymouth no sábado, mas a doença fez com que a sua chegada ao clube se atrasasse.

"Esta foi uma semana difícil, em que lutei contra uma doença, mas sinto-me por tê-la superado e por estar aqui finalmente. Estou ansioso por começar. Esperava jogar no fim de semana e, resumindo, consumi um pouco de comida duvidosa por minha causa, não vou culpar a senhora", começou por explicar.

"Sofri uma intoxicação alimentar, senti como se estivesse no leito de morte. Perdi muito peso, o que não é ideal, mas é o que é. Já o superei, vivemos para aprender, e não voltarei a comer fígado de frango cru nunca mais", completou Downes.

Quando à partida, o Southampton venceu em casa do Plymouth por 2-1, num jogo da terceira jornada do campeonato, passando a somar sete pontos, menos dois do que os líderes Ipswich e Leicester.