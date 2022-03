Reforço no Barcelona: espanhóis falam em acordo fechado

Andreas Christensen cm a camisola do Chelsea

Central do Chelsea deverá mesmo rumar ao emblema espanhol.

Se no domingo o "Mundo Deportivo" falava em central "bem encaminhado" para o Barcelona, esta segunda-feira o jornal "Marca" afirma mesmo que o acordo está fechado. De acordo com o jornal desportivo espanhol, Andreas Christensen vai ser mesmo reforço do emblema "blaugrana".

Segundo as mesmas informações o acordo entre o central dinamarquês do Chelsea e o clube espanhol é total, tendo Christensen até já passado os exames médicos, faltando apenas a assinatura do contrato.

O jogador de 25 anos, que chegará ao Barça como jogador livre, uma vez que termina a sua ligação com o clube inglês a 30 de junho, terá sempre dado prioridade ao Barcelona, mesmo tendo outras propostas em cima da mesa.

De recordar que o interesse do Barcelona no central já não é propriamente recente, tendo os contactos entre as partes se intensificado nos últimos dias.