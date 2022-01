Avançado sérvio deixa a Fiorentina, que recebe pelo negócio cerca de 75 milhões de euros.

A Juventus partilhou esta sexta-feira imagens da chegada de Dusan Vlahovic ao centro de treinos. O avançado sai da Fiorentina, que receberá 75 milhões de euros pela transação do melhor marcador da Serie A, com 17 golos, em igualdade com Immobile.

Para o lugar de Vlahovic, a turma viola vai reforçar-se com Arthur Cabral, pelo qual pagará 14,5 M€ ao Basileia, onde o brasileiro anotou 27 golos esta época.