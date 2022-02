Reforço do Saint-Étienne surpreende pelo... muito peso: "Pensei que era segurança"

Joris Gnagnon é um nome de má memória para o Sevilha. Em setembro de 2021, o defesa foi despedido do clube por excesso de peso. Após mais de quatro meses, o jogador reforçou o Saint-Étienne, mas a aptidão física continua aquém do exigido.

Segundo o jornal "Le Parisien", o central surgiu no primeiro treino do emblema francês com mais 20 quilos do que tinha quando rescindiu com o Sevilha. Como tal, o técnico Pascal Dupraz, descrente quanto à capacidade do atleta em disputar futebol profissional, pediu à direção para que contratasse um substituto.

O aspeto físico surpreendeu o treinador e, claro está, os próprios jogadores do emblema da Ligue 1. "Quando o vi no balneário, pensei que era um segurança. Estava mesmo inchado", disse um atleta não identificado, ao "Le Parisien".

Todavia, Joris Gnagnon, que custara mais de 13 milhões de euros ao Sevilha, em 2021, teve a compreensão por parte do diretor desportivo do Saint-Étienne, dando a entender que irá oportunidade de demonstrar o que vale em França.

"O Gnagnon está má forma. Ainda não está pronto, mas esperamos contar com ele antes do final da época. Ainda assim, é por esta razão que trouxemos sete jogadores, pois estar num plantel sem concorrência é um risco", disse Loic Perri.