Reforço do Málaga denuncia pesadelo: "Todo o dinheiro que tinha para me manter desapareceu"

O futebolista Alexander González, que trocou o Dínamo de Bucareste pelo Málaga no mercado de inverno, sendo a única contratação do emblema espanhol na janela de transferências, recorreu às redes sociais para denunciar o "verdadeiro pesadelo" que tem vivido em Espanha, apesar de estar há pouco mais de um mês no país.

O internacional venezuelano dá conta do desaparecimento de todo o seu dinheiro do cofre do quarto de hotel onde vivia desde que chegou a solo espanhol, enquanto procurava casa para viver com a família.

"Queria fazer este comunicado para dar-vos a conhecer uma situação inesperada. Após os acontecimentos no meu clube anterior, sendo do conhecimento público o que aconteceu [o Dynamo Bucareste deixou de pagar aos jogadores], tive a sorte de me juntar ao Málaga, equipa que me recebeu da melhor forma desde o primeiro dia. Desde a minha chegada a esta cidade, estive a viver no hotel "Ilunion", enquanto procurava um apartamento para viver com a minha família. Foi nesse hotel que passei o fim de ano, pois tínhamos acabado de chegar", começou por explicar nas histórias do Instagram.

"Dias depois, ainda estava à procura de casa, chego ao quarto, estava a organizar as minhas coisas e fui ver o cofre a que tinha acesso e que hotel dispõe exclusivamente aos seus hóspedes. Dei-me conta que todo o meu dinheiro tinha desaparecido. Era o dinheiro que tinha para me manter com a minha família nesta cidade, bem como para o aluguer do apartamento", conta o jogador de 28 anos, antes de revelar os pormenores e a falta de responsabilização por parte do hotel.

"A partir desse momento começou um verdadeiro pesadelo. Tive que ir à polícia, fazer a denúncia e procurar um advogado. Ambos me dizem que o hotel tem de responder pelo dinheiro desaparecido. O hotel diz que tem de esperar pela conclusão das investigações, mas as mesmas não podem avançar tanto, porque o hotel não tem uma segurança ótima para poder colaborar. As câmaras de segurança não estavam posicionadas numa direção que permitisse ver quem entrou no nosso quarto e levou o dinheiro", acrescentou, antes de concluir:

"Encurto a história: o hotel continua sem dar resposta até ao dia de hoje e a verdade é que é uma falta de respeito por parte desta cadeia de hotéis e de todos aqueles que a representam."