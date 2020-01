Reforço do Flamengo é apresentado e chora na conferência de imprensa

Extremo é emprestado pelo Spartak de Moscovo e conta ser um "quebra-cabeças" para o treinador Jorge Jesus

O extremo Pedro Rocha foi apresentado como reforço pelo Flamengo para a temporada 2020. Chega ao clube de Jorge Jesus emprestado pelo Spartak de Moscovo e garantiu que não vai descansar enquanto não conquistar a titularidade.

"A expectativa muito grande. Estou sonhando com esse momento de chegar e entrar no Maracanã vestindo a camisa do Flamengo. Será uma emoção muito grande. Estou contando as horas para esse momento", vincou, citado pelo Globo Esporte, confirmando ter seguido o que lhe disse o "coração". "Escolher o Flamengo é a coisa mais fácil do mundo. Escolher o meu clube do coração e de toda a minha família é uma emoção muito grande. A gente sonha muito com isso", referiu.

Durante a apresentação, Pedro Rocha falou do pai e emocionou-se, não conseguindo evitar o choro. "Se hoje (nesta segunda-feira) estou aqui, é muito por ele. Ele que me ensinou o que é futebol. Sei que é um sonho para ele. Ele tentou. O meu sonho é o sonho dele", testemunhou, seguindo depois para o Complexo Ninho do Urubu para realizar testes físicos. O contacto com o técnico português Jorge Jesus acontecerá dentro de dias e o atacante está decidido a complicar-lhe as escolhas. "O míster vai ter muito trabalho para este próximo ano, um quebra-cabeça para montar o time. Estou chegando para jogar e dar qualidade a mais. Estou muito feliz por chegar e jogar com grandes jogadores", assinalou.