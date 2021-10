Reforço do Barcelona tarda em convencer: "Nem no Universidade de Craiova"

Contratação de Luuk de Jong alvo de críticas por um antigo avançado romeno, conhecedor do futebol espanhol.

Um golo marcado em seis jogos é o saldo de Luuk de Jong com a camisola do Barcelona, números que parecem não convencer a crítica. O avançado dos Países Baixos foi garantido pelo clube catalão por empréstimo do Sevilha já na ponta final do mercado de verão.

"De Jong não jogaria nem no Universidade de Craiova, não jogaria para mim. O Barcelona contratou um jogador que, com todo o respeito por ele, é internacional neerlandês, mas que era suplente de En-Nesyri no Sevilha. E vais contratá-lo como sendo top, para ser titular? Não me parece bem", afirmou Craioveanu, citado pela imprensa romena.

O antigo avançado conhece bem o futebol espanhol, onde passou por Real Sociedad, Villarreal e Getafe. Na Roménia deu nas vistas com a camisola do Universidade de Craiova.