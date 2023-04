Reforço de Pepa no Cruzeiro afinal pode estar mesmo suspenso por um ano

O clube do treinador português contratou Henrique Dourado, mas agora soube de uma suspensão pendente na China

Henrique Dourado, antigo jogador do V. Guimarães e recente reforço do Cruzeiro orientado por Pepa, estava convocado para a partida desta noite da Taça do Brasil, contra o Náutico, mas foi desconvocado à última hora, por dúvidas sobre a extensão da sanção que lhe foi aplicada na China, em agosto de 2022.

Dourado foi suspenso por um ano, após uma agressão a um árbitro, e o Cruzeiro recebeu agora uma comunicação da federação chinesa a indicar que o jogador está castigado. Assim, e de forma preventiva, o Cruzeiro tirou-o da convocatória para a partida que podia significar a sua estreia pelo clube, aguardando esclarecimentos da FIFA sobre a extensão da suspensão, para determinar se é válida em todo o mundo ou só na China.

Caso se confirme a suspensão, a rescisão pode ser a via a adotar pelo Cruzeiro, deixou antever o clube em comunicado: "Nesta terça-feira (25 de abril), o Cruzeiro identificou um comunicado da Associação Chinesa de Futebol a respeito de punição desportiva ao atleta Henrique Dourado. O clube aguarda retorno formal da FIFA, informando se a medida se aplica em âmbito global ou somente na China. Portanto, de maneira preventiva, o Cruzeiro optou pela desconvocação do atleta para a partida desta noite, contra o Náutico, válida pela Copa do Brasil 2023. Para a vaga de Henrique Dourado foi convocado o meio-campista Daniel Jr. Ciente das possíveis interpretações para a punição, o Cruzeiro se resguardou contratualmente na confeção do vínculo com o atacante".