Reforço à vista para Xavi: Aubameyang já está em Barcelona

Avançado deve mesmo transferir-se do Arsenal para os blaugrana. Saída foi a solução encontrada, depois do castigo e da ausência de entendimento com Arsenal e Arteta

Os moldes do negócio ainda não são conhecidos, mas é cada vez mais provável que Pierre-Emerick Aubameyang seja mesmo um dos reforços de inverno do Barcelona.

Segundo a imprensa catalã, o avançado já aterrou em Barcelona, estando o negócio, por esta altura, praticamente concluído.

Aubameyang chega a Camp Nou depois de semanas complicadas no Arsenal, onde a saída parecia quase inevitável, depois do atleta ter sido castigado e criticado publicamente pelo treinador e ter ficado sem a braçadeira de capitão.