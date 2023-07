Reencontro entre De Gea e Cristiano Ronaldo? Na Arábia dizem que é possível

Al Nassr interessado no guardião espanhol, que continua em negociações para renovar com o Manchester United

David De Gea continua em negociações com o Manchester United para a renovação do contrato. O guardião espanhol, ainda assim, interessa a outros clubes, como o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

A informação é da comunicação social saudita, que garante que a equipa de CR7 já apresentou uma proposta milionária ao espanhol, que pode estar de partida de Old Trafford, 12 anos depois.

De acordo com o "The Sun", os "red devils" terão pedido a David De Gea para que não assine por outro clube, uma vez que não querem ficar de mãos a abanar caso não consigam contratar os principais alvos, com Onana, do Inter, à cabeça.