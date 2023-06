Reece James rejeita reforçar rival e motiva reação do Chelsea: "Um dos nossos"

Depois de Kai Havertz ter sido oficializado na quarta-feira como reforço do Arsenal, o lateral direito garantiu nas redes sociais que vai seguir o mesmo trajeto, motivando uma reação por parte do Chelsea.

Um dia depois de Kai Havertz ter sido oficializado como reforço do Arsenal, deixando os vizinhos londrinos do Chelsea ao fim de três temporadas e numa altura em que Mason Mount está prestes a rumar ao Manchester United, Reece James garantiu que não vai seguir o exemplo do avançado alemão.

O lateral direito inglês, de 23 anos, reagiu a uma publicação de um adepto acerca da possibilidade de seguir o mesmo trajeto de Havertz, em que se lia: "Reece James para o Arsenal, quem diz não?", escrevendo: "Eu digo não".

A resposta de James motivou uma reação amorosa da conta oficial do Chelsea: "Um dos nossos".

Formado no Chelsea, James é um titular indiscutível nos blues, tendo registado dois golos e as mesmas assistências em 24 jogos disputados em 2022/23, numa época em que os problemas impediram-lhe um maior protagonismo.