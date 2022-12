Reece James elege português como um dos adversários mais difíceis

O jogador do Chelsea prefere, entre craques e fenómenos, o português ao argentino, deixando ainda mais elogios a outro jogador luso, um dos mais difíceis que teve pela frente, segundo o próprio

Sem poder disputar o Mundial devido a lesão, Reece James aproveitou o tempo livre para responder a algumas questões nas redes sociais. As respostas não deixaram de criar alguma agitação, especialmente quando o lateral foi convidado a escolher entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

O jogador do Chelsea prefere, entre craques e fenómenos, o português ao argentino, deixando ainda mais elogios a outro jogador luso, um dos mais difíceis que teve pela frente, segundo o próprio.

"Os 3 jogadores mais difíceis que enfrentei jogam a extremo esquerdo. Escolho Vinícius JR, Rafael Leão e Sadio Mané", referiu.

3 hardest players I"ve ever played against are all left wingers! Vinicius Jr, Leao and Mane! https://t.co/9PYuXJJjro - Reece James (@ReeceJames) November 30, 2022