Redução de salários de Busquets e Alba permite ao Barça inscrever Aguero

Inscrição do avançado estava impedida pelo limite previsto no fair-play financeiro da La Liga, mas a "ajuda" dos dois capitães permitiu ter margem de manobra

Os capitães Sergio Busquets e Jordi Alba assinaram, esta terça-feira, as reduções salariais que permitem ao Barcelona inscrever o avançado Sergio Agüero na I Liga espanhola, anunciou o emblema catalão.

Estas reduções salariais permitem ao clube de Barcelona aumentar o limite no que diz respeito aos regulamentos do "fair play" financeiro imposto pela La Liga.

Em comunicado, o emblema da Catalunha revelou que Busquets e Jordi Alba, dois dos quatro capitães da equipa, "concordaram com as mudanças nos termos financeiros dos seus contratos, que incluem uma redução salarial para esta temporada e o adiamento dos pagamentos para os anos seguintes".

"O gesto dos dois jogadores surge na sequência do acordo recentemente assinado por Gerard Piqué [outros dos capitães] que também permitiu aos seus companheiros Memphis, Eric Garcia e Rey Manaj serem inscritos na Liga [espanhola]", pode ler-se.

Segundo notícia a agência EFE, apenas um dos capitães, Sergi Roberto, ainda não acordou a redução salarial devido à situação económica do clube, embora esta operação já não seja urgente após todos os jogadores já terem sido inscritos na "La Liga".

A inscrição do internacional argentino Sergio Agüero, de 33 anos, era um dos objetivos a alcançar após as reduções salariais e foi também concretizado, acrescentou o clube.

Após uma década no Manchester City, o futebolista argentino chegou a acordo para representar o Barcelona nas próximas duas temporadas.

Em 10 épocas no Manchester City, Agüero tornou-se no melhor marcador da história do clube inglês, com 260 golos.

O avançado argentino, que vai ser apresentado ainda esta terça-feira, regressa a Espanha, depois de ter passado pelo Atlético de Madrid entre 2006 e 2011.