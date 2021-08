"Redução de salários? Alba, Busquets e Sergi Roberto estão a portar-se muito bem"

Joan Laporta, presidente do Barcelona, realizou uma conferência de imprensa, esta segunda-feira, para falar da situação atual do clube.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, explicou, esta segunda-feira, em conferência de imprensa que os outros capitães da equipa, além de Piqué, também vão aceitar reduzir o salário. O dirigente fez um agradecimento público ao defesa-central e disse que as negociações com os outros jogadores estão a correr bem.

"Estamos satisfeitos. Conseguimos resolver a situação com o Piqué, a quem agradeço. Há certos jogadores que, por vezes, não são apenas jogadores de futebol. O Piqué ama o Barcelona, percebeu que estamos numa situação difícil e fez algo que nem todos fazem: reduziu o salário para que fosse possível inscrever jogadores. Esperemos conseguir o mesmo com outros capitães, as negociações estão a correr bem. Estamos numa situação dramática e o Jordi Alba, o Busquets e o Sergi Roberto estão a portar-se muito bem. Quando pudermos, vamos recompensa-los", referiu.