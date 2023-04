"Redes sociais? Todas as invenções são boas, mas utilizam-nas para o mal"

Novo treinador do Sevilha abordou o ódio que Nico Williams, extremo do Athletic Bilbau, recebeu nas redes sociais após a eliminação da equipa nas meias-finais da Taça do Rei, levando-o a desativar as suas contas.

José Luis Mendilibar, novo treinador do Sevilha, comentou esta quinta-feira o facto de Nico Williams, extremo do Athletic Bilbau, ter decidido desativar as suas contas nas redes sociais, após ter recebido uma onda de críticas na sequência da eliminação da sua equipa nas meias-finais da Taça do Rei.

"Não tenho nem terei na minha vida redes sociais. Todas as invenções são para o bem, mas utilizam-nas para o mal. É raro que se elogie alguém numa rede social. Geralmente é para o mal e feito de má forma. Os jogadores vão-se dando conta de que também trazem chatices. E eu, por um lado, gosto que existam estas coisas, para que eles se desconetem e voltem à normalidade. Tudo é digital, vai pelo ar e raramente vemo-nos cara a cara ou falamos em pessoa. Isto perde-se e parece-me negativo", considerou, em conferência de imprensa.

O Athletic Bilbau foi eliminado na terça-feira pelo Osasuna nas meias-finais da Taça do Rei, após uma eliminatória que ficou decidida no prolongamento da segunda mão (1-2 em agregado), no Estádio San Mamés.

Na formação basca, o principal visado pela eliminação foi o internacional espanhol Nico Willimas, de apenas 20 anos, que falhou duas oportunidades flagrantes de golo, o que resultou numa onda de insultos por parte dos adeptos nas redes sociais, levando-o a desativar as suas contas.

Por via de um comunicado da sua agência de comunicação, o jovem confirmou que a decisão se deveu às críticas que recebeu, pedindo um aumento de sensibilização para a impunidade do ódio nessas plataformas online.