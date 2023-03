Redes sociais em choque com irmão de Giroud: "É a mesma pessoa com peruca"

Romain Giroud é nove anos mais velho do que o avançado francês, sendo que vários internautas ficaram impressionados com a semelhança entre os dois.

Este domingo, o canal francês Téléfoot publicou uma reportagem em que Romain Giroud lançou elogios na direção do irmão Olivier, avançado do Milan e atual melhor marcador da história da França, com vários internautas a terem expressado o seu espanto nas redes sociais com a semelhança entre os dois.

"Que esquema, dá para ver que Olivier Giroud pôs uma peruca e deixou uma mensagem... (estou a brincar, dá para ver que é um bom rapaz)"; "É um jovem Giroud a falar para um Giroud velho, não?" ou "O irmão de Olivier Giroud parece-se mais com ele do que Olivier Giroud", são alguns comentários à publicação da reportagem na conta de Twitter da Téléfoot.

É de referir que o irmão é nove anos mais velho do que Olivier Giroud, de 36 anos, tendo referido ao canal, ao mesmo tempo em que o jogador assistia: "Para mim, és o melhor jogador do mundo. Eu nunca to disse, mas através de ti, eu fiz a carreira que nunca pude fazer".

Veja a semelhança entre os dois: