Recusou o Everton para rumar a Itália e agora diz: "São sinais de Deus no céu"

Declarações de Olivier Giroud, agora avançado do Milan, ao "The Guardian".

Olivier Giroud trocou o Chelsea pelo Milan no último mercado transferências, levando dois golos em cinco jogos disputados. Em entrevista ao jornal "The Guardian", o avançado francês explica como tomou a decisão de jogar em San Siro e não no Everton, cuja proposta terá recusado.

No novo livro, o internacional gaulês revela que toma as decisões da sua carreira com base nas previsões de uma amiga da sua mãe, chamada Nicole. Na entrevista ao "The Guardian", foi então questionado sobre se recebeu algum conselho quanto à última decisão [de trocar o Chelsea pelo Milan].

"Ela disse "terás que confiar em Deus em relação ao teu futuro", e houve uma espécie de previsão de que não seria chamado à seleção desta vez. Foram tantas coisas que se revelaram verdadeiras, que penso que são sinais de Deus no céu", afirmou o avançado de 35 anos.