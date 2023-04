Recusou o banco do Chelsea agora, mas pode ser a solução no verão

Marcelo Gallardo terá sido contactado para ocupar um posto agora na posse de Frank Lampard.

Frank Lampard foi confirmado pelo Chelsea como treinador até ao final da temporada, mas parece claro que o comando técnico irá sofrer alterações no verão. Marcelo Gallardo, argentino que recentemente deixou o River Plate, é um dos nomes que estarão a ser analisados pelos responsáveis do clube londrino.

Segundo informou a TyCSports, o treinador de 47 anos, com uma Libertadores no currículo, foi mesmo convidado a assumir o cargo já neste mês de abril, mas optou por não iniciar uma aventura na Premier League já com a temporada a entrar na etapa final.

Luis Enrique, ex-selecionador espanhol, e Julian Nagelsmann, que deixou recentemente o Bayern, são outros nomes apontados com insistência a Londres, tendo em vista a época 2023/24.