Recusou milhões sauditas e está prestes a voltar onde tudo começou

Aos 32 anos, Aaron Ramsey está perto de regressar ao Cardiff, clube galês onde iniciou a carreira.

Depois de uma temporada em França, com as cores do Nice, Aaron Ramsey recusou uma oferta choruda da Arábia Saudita e está em vias de regressar ao clube galês onde começou a carreira, nomeadamente o Cardiff, que compete na segunda divisão inglesa.

A informação chega da Sky Sports, que avança que o médio internacional por País de Gales, de 32 anos, pretende ficar mais perto da família, daí ter recusado uma mudança para o Médio Oriente.

Na época passada, Ramsey registou um golo e duas assistências em 34 jogos disputados pelo Nice, um desafio que abraçou após passagens pelo Rangers, Juventus, Arsenal, Nottingham Forest e Cardiff, que deixou em 2008, rumo aos gunners, onde haveria de permanecer durante quase uma década.