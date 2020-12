"Recusar a treinar e a jogar? Não o fez uma única vez…"

Solskjaer, treinador do Manchester United, comentou a alegada insatisfação de Paul Pogba no Manchester United, avançada pelo agente Mino Raiola

O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, negou perante a Imprensa britânica que o médio francês Paul Pogba, umas das principais figuras do clube de Old Trafford, esteja a forçar a saída do plantel por alegada insatisfação pela menor utilização.

"O Paul [Pogba] tem fome e apetite por jogar. Quer treinar e está concentrado em jogar quando tiver a oportunidade. Houve outros jogadores que se recusaram a treinar e a jogar e já não estão aqui, claro, mas o Paul não o fez uma única vez. Tem qualidade e o desejo de jogar bem quando entra, como fez contra o Leipzig", afirmou Solskjaer, em conferência de antevisão ao dérbi com o Manchester City.

A eventual indefinição do futuro do jogador internacional gaulês ganhou azo quando o empresário Mino Raiola assumiu, em entrevista ao jornal Tuttosport, que Pogba "é infeliz" em Inglaterra, que "não tem vontade em renovar" pelo United e o aconselhou a "mudar de ares" no próximo defeso.

O contrato que liga Paul Pogba ao Manchester United, celebrado em 2016 na sequência da transferência recorde do clube (105 milhões de euros), termina no final da temporada de 2021/2022. Na presente época, o médio foi titular em seis dos catorze jogos disputados e apontou dois golos.