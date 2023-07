Recusa jogar na segunda divisão e deixa o estágio da equipa: "Não vamos permitir"

Braithwaite não quer jogar no Espanhol na segunda divisão

O Espanhol desceu à segunda divisão e como é normal alguns jogadores não querem atuar nesse escalão. Um deles, o internacional dinamarquês Martin Braithwaite, vincou mesmo essa recusa ao abandonar o estágio da equipa.

Segundo o portal Relevo, o atacante, que jogou no Barcelona e na Real Sociedad, entre outros, procura novo clube e se não o conseguir, pondera mesmo acabar a carreira.

Braithwaite tem 32 anos e mais dois anos de contrato com os catalães. Esta terça-feira deixou o hotel onde se encontra a equipa, sem autorização do clube.

"É uma surpresa inesperada e desagradável. Não é fácil viver esta situação porque é nova e não gostamos nada. Está a faltar ao respeito e não o vamos permitir, nem ao Martin nem a ninguém. Os jogadores estão a treinar com uma grande exigência, estão a responder, a ser profissionais no dia a dia e encontramos uma situação que não está alinhada com os valores do clube", afirmou Fran Garagarza, diretor desportivo do Espanhol, aos meios oficiais do clube.