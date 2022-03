Recurso judicial de Benzema em caso de chantagem a Valbuena julgado no verão

Karim Benzema é o único dos cinco condenados por tentativa de chantagem ou cumplicidade contra Mathieu Valbuena que recorreu da sua sanção criminal: ao contrário de si, os outros quatro elementos tiveram penas inferiores às pedidas pelo Ministério Público

O futebolista Karim Benzema, condenado em novembro a um ano de prisão com pena suspensa e multa de 75.000 euros no caso de chantagem ao compatriota Mathieu Valbuena, vai ver o seu recurso judicial julgado no verão.

Segundo a agência AFP, o maior goleador da história do futebol francês, com 413 golos, vai a tribunal em 30 de junho e 01 de julho no recurso à decisão punitiva de novembro no caso de chantagem ao colega da seleção francesa Mathieu Valbuena, nomeadamente sobre um vídeo de cariz sexual.

Karim Benzema é o único dos cinco condenados por tentativa de chantagem ou cumplicidade contra Mathieu Valbuena que recorreu da sua sanção criminal: ao contrário de si, os outros quatro elementos tiveram penas inferiores às pedidas pelo Ministério Público.

No julgamento no Tribunal Criminal de Versalhes, nos arredores de Paris, o avançado do Real Madrid, que não compareceu alegando "razões profissionais", foi culpabilizado por cumplicidade no esquema.

Na altura da sentença, o seu advogado, Antoine Vey, disse que o seu cliente se apresentaria no tribunal na fase do recurso.

O caso remonta a 2015, quando Valbuena pediu a Axel Angot, residente em Marselha, para transferir artigos do seu telemóvel para um novo dispositivo, sendo que este encontrou imagens com conteúdo sexual, e, juntamente com Mustapha Zouaoui, teria ameaçado Valbuena de tornar o conteúdo público.

Para ter um intermediário, a dupla contactou Karim Zenati, amigo de infância de Benzema, atleta que posteriormente falou com Valbuena, tentando convencê-lo a falar com o seu conhecido - daí a vítima acreditar que o seu parceiro de seleção fazia parte do "complot".

O jogador do Real Madrid, que ficou afastado da seleção entre 2015 e 2021, devido a este escândalo, garantiu, na altura, que apenas "queria ajudar um amigo, sem causar dano a Valbuena".

O tribunal entendeu o contrário, que o jogador "se envolveu pessoalmente, à custa de subterfúgios e mentiras, para convencer o seu companheiro de equipa a submeter-se à chantagem.

O juiz considerou que o avançado não mostrou "nenhuma benevolência para com Mathieu Valbuena, muito pelo contrário", e agiu "com uma certa emoção, até um certo júbilo".