Recordista de longevidade no futebol brasileiro renova com o Grémio

Renato Gaúcho mais um ano no tricolor, anunciou o clube.

A dois dias da decisão da Taça do Brasil, o Grémio oficializou ontem, sexta-feira, a renovação do contrato com Renato Gaúcho por mais um ano.

Recordista de longevidade no futebol brasileiro, o treinador está no comando do tricolor há quatro anos e seis meses e os que mais se aproximam do seu registo são Lisca e Umberto Louzer, com um ano e um mês de trabalho no América Mineiro e na Chapecoense, respetivamente.

Nas suas três passagens pelo Grémio, Gaúcho conquistou três campeonatos estaduais, uma Taça do Brasil, uma Taça Libertadores e uma Supertaça Sul-americana.