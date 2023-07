Recorde a carreira de Luis Suárez, lenda do futebol espanhol

O Inter Milão, clube que Luis Suárez representou entre 1961 e 1970, manifestou "profunda tristeza" pelo desaparecimento do antigo médio, "um enorme jogador" do clube, que "inspirou gerações

O antigo internacional espanhol Luis Suárez, bicampeão europeu pelo Inter Milão e vencedor da Bola de Ouro na década de 60, morreu este domingo, aos 88 anos, informaram a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e o clube italiano.

"A Real Federação Espanhola de Futebol e o seu presidente, Luis Rubiales, querem transmitir os mais sentidos pêsames a toda a família e amigos de Don Luis Suárez Miramontes, falecido este domingo, nove de julho", refere a nota divulgada no site oficial da RFEF.

Leia também Internacional A grande penalidade falhada por Abel Ruiz no último suspiro do Europeu de sub-21 A Inglaterra venceu este sábado a Espanha por 1-0 na final do Europeu sub-21. Aos 90+9 minutos, Abel Ruiz, avançado espanhol do Braga, teve a oportunidade de empatar o jogo e forçar o prolongamento, dispondo de uma grande penalidade, mas o guarda-redes James Trafford levou a melhor, defendendo a cobrança e ainda uma recarga.

O Inter Milão, clube que Luis Suárez representou entre 1961 e 1970, manifestou "profunda tristeza" pelo desaparecimento do antigo médio, "um enorme jogador" do clube, que "inspirou gerações", recordando ainda uma frase de Helenio Herrera, o treinador que conduziu Suárez e os "nerazzurri" aos títulos europeus de 1964 e 1965, este último frente ao Benfica (1-0), em San Siro.

"Como um dia disse Helenio Herrera, "se não souberem o que fazer com a bola, passem-na ao Suárez", parafraseou o Inter.

Já o Barcelona, clube que "Luisito" representou antes de rumar ao Inter, fala num "dos melhores jogadores da história do futebol espanhol" e numa "peça-chave do Barça na segunda metade da década de 50".

Em quase 20 anos de carreira como futebolista, Luis Suárez representou apenas quatro clubes, nomeadamente Deportivo, Barcelona, Inter Milão e Sampdoria, mas foi nos catalães e nos milaneses que se destacou, tendo ainda sido eleito o melhor jogador do mundo com o prémio "Ballon D"Or" em 1960.

Pelo "Barça", no qual jogou entre 1954 e 1961, conquistou dois campeonatos espanhóis, duas taças do Rei de Espanha e duas taças das Cidades com Feiras, enquanto no Inter arrecadou três campeonatos italianos, duas taças dos Campeões Europeus e duas taças Intercontinentais.

Além de ter participado com Espanha nos mundiais de 1962, no Chile, e de 1966, em Inglaterra, ajudou "la roja" a conquistar o Campeonato da Europa de 1964.

Após terminar a carreira de jogador, foi treinador do Inter Milão em mais do que uma ocasião (1974/75, 1991/92 e 1995/96), tendo ainda orientado Sampdoria, SPAL, Cagliari, Como, Deportivo, Albacete, além da seleção principal de Espanha, que liderou no Mundial'1990, e os sub-21 espanhóis, que conduziu ao título europeu da categoria em 1986.