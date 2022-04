Recordam um discurso de Ibrahimovic na chegada a Barcelona: "Eu tinha 20 anos, ele já era Zlatan..."

Declarações de Bojan, companheiro de Zlatan Ibrahimovic na sua passagem pelo Barcelona, em 2009/10.

Zlatan Ibrahimovic representou o Barcelona na temporada 2009/10, não conseguindo sair de Camp Nou como uma referência do clube. No entanto, em entrevista ao jornal "La Gazzetta dello Sport", Bojan, que partilhou o balneário com o internacional sueco no emblema "blaugrana", elogia o agora jogador do Milan, considerando que o mesmo não foi tratado com o devido respeito em Espanha.

"Espero que [Zlatan Ibrahimovic] continue a jogar mais um par de temporadas, é um fenómeno. Recordações? Quando penso nele, vem-me à cabeça o discurso que me deu quando tinha acabado de chegar a Barcelona. Eu tinha 20 anos, ele já era Zlatan. Não me conhecia, então chamou-me ao balneário, para perto dele, e começou a dar-me confiança. "Não te preocupes, estou aqui". Os amigos pedem-me sempre um comentário ou que resuma o seu "eu" numa palavra. Digo sempre: "coração grande". E pronto, cada jogo em treino era um desafio que tinha de ganhar a todo o custo, mas isso já se sabe", começou por dizer.

"Ninguém pode falar mal de Ibra. Penso que não teve o respeito que merecia nesse ano, também porque marcou golos decisivos em todo o lado. Ele era duro, mas nunca lhe faltava o coração. Ele foi e será sempre um exemplo", concluiu.