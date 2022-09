"Receção dos adeptos? Foi fora do comum. São malucos, têm uma loucura linda"

Declarações de Paulo Dybala, jogador da Roma e internacional argentino, em entrevista concedida à ESPN.

Mudança da Juventus para a Roma: "Em Roma, voltei a ser o protagonista. Os últimos anos na Juventus não foram fáceis, a mudança de ambiente fez-me bem. Mourinho ligou-me e alguns minutos depois, já tinha decidido. Ele e o diretor desportivo [Tiago Pinto] falaram-me sobre o projeto e o desejo de quererem continuar a ganhar, como fizeram no ano passado. Ser o protagonista numa equipa assim tem ajudado imenso."

Receção inesquecível dos adeptos: "Foi fora do comum. Quando entras num estádio, estás com os teus colegas de equipa, mas ali estava sozinho. Nunca me tinha acontecido. Os adeptos da Roma são parecidos aos da Argentina em termos de paixão. São malucos, têm uma loucura linda e eu sinto esse afeto. Para eles, a Roma vem primeiro, antes da família. Eles vivem o futebol como nós."

Voltou a ser convocado pela seleção: "Quando o Mundial se aproxima, tu queres sempre ir à seleção nacional. Não o quero perder. Queremos todos ir ao Catar, o selecionador terá de decidir. Vou continuar a trabalhar da mesma forma, dando tudo pelo meu clube para que o selecionador me veja e conte comigo."

