"Recebi uma oferta superior à que aceitei", revela ex-dono do Newcastle

"Quero que se saiba que recebi uma oferta superior do que aquela que aceitei. Senti que esta seria melhor para o Newcastle. O dinheiro não foi a única coisa que considerei", referiu o empresário Mike Ashley após a venda do clube.

Mike Ahsley, empresário que era dono do Newcastle, deixou o clube ao fim de 14 anos, após a compra por parte de um fundo de investimento da Arábia Saudita. Na despedida, o inglês revelou que recebeu uma oferta monetariamente superior à que acabou por aceitar, mas que o dinheiro não foi a única variável que teve em conta.

"Quero que se saiba que recebi uma oferta superior do que aquela que aceitei. Foi de outro reputado interessado, que fez uma proposta credível. Mas senti que esta seria melhor para o Newcastle. O dinheiro não foi a única coisa que considerei", admitiu numa entrevista ao jornal The Sun, em que se mostrou "satisfeito" com o negócio.

"Já há algum tempo que sei que muitos adeptos do Newcastle estavam frustrados com a situação e eram a favor de uma mudança. Senti que devia aos fãs lutar com unhas e dentes para que isso acontecesse e foi o que fiz ao longo dos últimos 18 meses", continuou Mike Ashley.

"Agradeço aos adeptos, staff e jogadores pela paciência neste período. Foi uma longa jornada, mas agora abre-se um capítulo novo e positivo para o clube. Apesar do que algumas pessoas pensam, sempre tive o maior respeito pelos adeptos. Desejo o melhor ao Newcastle", vincou.