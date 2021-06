Recebeu uma choruda proposta do PSG e deixou Koeman de mãos a abanar

Raide francês de última hora desviou Wijnaldum, que tinha acordo com o Barcelona.

Alvo da cobição de vários tubarões europeus após não ter renovado o contrato com o Liverpool, que terminou no final da época, Wijnaldum parecia convencido a juntar-se ao Barcelona na próxima temporada, mas um raide de última hora do PSG virou o futuro do internacional holandês ao contrário.

De acordo com notícias de diversas publicações europeias, o médio deixou o compatriota Ronald Koeman de mãos a abanar após ter recebido uma choruda proposta dos franceses, que acenaram com o dobro do salário oferecido pelos blaugrana. A mesma fonte avança que Wijnaldum também ficou agradado pote ter recebido vários telefonemas de Mauricio Pochettino com promessas de um lugar de relevo no onze do PSG, para a próxima temporada.

Convocado para o Europeu"2020 por Frank de Boer, o internacional neerlandês foi ontem utilizado na vitória dos Países Baixos sobre a Geórgia e deve aproveitar uma das folgas da sua seleção até ao início do torneio para assinar um contrato, válido até 2024, com o vice-campeão francês, após cinco épocas de sucesso com a camisola de Liverpool.