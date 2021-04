Recados aos donos de Liverpool e Manchester United: "Não sei como poderão continuar"

Figuras históricas dos dois gigantes ingleses deixam recados aos proprietários dos clubes.

A saída dos seis clubes ingleses - Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Tottenham e Arsenal - do grupo de fundadores da Superliga Europeia dinamitou o projeto da competição.

Entre comunicados e pedidos de desculpa públicos, os colossos britânicos oficializaram o afastamento dos planos para a criação da nova prova e colocaram os mesmos em suspenso. Agora, na opinião de Jamie Carragher, figura histórica do Liverpool, vem a segunda parte da questão: o futuro dos proprietários ao leme dos clubes.

"O que se passa com os donos do Liverpool é que não vejo como poderão continuar. Claro que não podem simplesmente largar o clube, é um negócio que envolve muito dinheiro. Mas não vejo futuro para o FSG no Liverpool depois de tudo isto", assinalou o antigo defesa-central, em declarações à Sky Sports, em alusão ao Fenway Sports Group, proprietário dos "reds".

Já Gary Neville, um dos primeiros vultos do mundo do futebol a levantar a voz contra a criação da Superliga, adotou um discurso semelhante em relação aos irmãos Glazer, Joel e Avram, donos do Manchester United:

"Ed Woodward [vice-presidente executivo demissionário] sabia que o tempo dele estava no fim, então fez isso [apresentou a demissão] para evitar as críticas ao longo dos próximos meses. Mas ele é só o tronco da árvore, temos de ir à raiz. (...) Carragher falou do FSG, que não tem lugar no Liverpool. Os já Glazers não têm lugar em Manchester. Atacaram todos os adeptos de futebol neste país com o que fizeram", asseverou o ex-capitão dos "red devils".