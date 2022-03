Rebrov sobre Tymoshchuk: "Espero que a nossa Ucrânia se livre de pessoas como ele"

O "aríete ucraniano" arrasou, por completo, o futebolista com mais internacionalizações pelo país.

A postura de Anatoliy Tymoshchuk tem merecido duras contestações por parte de alguns desportistas ucranianos. O ex-médio de clubes como Shakhtar Donetsk, Bayern Munique e Zenit é casado com uma cidadã de origem russa e tem-se remetido ao silêncio relativamente aos trágicos acontecimentos que a Rússia tem provocado na Ucrânia, o que tem suscitado palavras de repúdio em antigos companheiros da seleção.

O último a pronunciar-se foi a lenda do futebol ucraniano, Serhiy Rebrov, que falou ao portal "zbirna".

"Infelizmente, há uma categoria de pessoas que entendem que não vão voltar para a Ucrânia e ninguém precisa deles na Europa. Talvez alguns deles tenham uma posição, mas não a expressam e ficam em silêncio. Isso aplica-se não apenas a atletas. Tenho a certeza de que o Tymoshchuk está preocupado com o que está a acontecer em algum lugar lá dentro dele, mas provavelmente precisa de alimentar a sua família e isso é mais importante para ele do que a sua posição cívica. Esta é a vida dele. É apenas durante uma guerra que não se pode tomar uma posição neutra. Sento-me por algumas semanas e espero para ver qual lado prevalecerá e depois expresso a minha opinião. Não é assim. Isso não vai acontecer e espero que a nossa Ucrânia se livre de pessoas como ele", declarou o atual técnico do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Anatoliy Tymoshchuk, de 42 anos, é o jogador mais internacional de sempre pela Ucrânia, com 144 presenças, e, atualmente, exerce a função de treinador-adjunto no conjunto russo do Zenit de São Petersburgo.