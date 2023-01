Real vence Atlético de Madrid no prolongamento e está nas "meias" da Taça do Rei

Aos 99 minutos, o Atlético ficou reduzido a 10 elementos, devido a expulsão do central Savic e aos 104' o Real Madrid deu a volta ao marcador, com Benzema a surgir na área para rematar sem hipótese para Oblak.

O Real Madrid venceu esta quinta-feira o Atlético de Madrid por 3-1, após prolongamento, e garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça do Rei.

No jogo dos quartos de final disputado no Estádio Santiago Bernabéu, o Atlético, a jogar fora, adiantou-se no marcador aos 19 minutos, com um golo do avançado Morata, que surgiu solto na área a encostar um passe de Molina, depois de uma excelente jogada coletiva da equipa orientada por Diego Simeone.

A resposta do Real surgiu já perto do final da partida, aos 79', com o brasileiro Rodrygo, que tinha entrado pouco antes, a passar por vários adversários e a rematar para o empate, que levou o jogo para prolongamento.

Aos 99 minutos, o Atlético ficou reduzido a 10 elementos, devido a expulsão do central Savic e aos 104' o Real Madrid deu a volta ao marcador, com Benzema a surgir na área para rematar sem hipótese para Oblak.

Antes de acabar, a equipa de Carlo Ancelotti ainda chegou ao terceiro, com o brasileiro Vinicius Jr. a percorrer muitos metros com bola, perante o desgaste dos contrários, e a rematar colocado já à entrada da área.

Além de Real Madrid e Athletic Bilbau, estão nas "meias" o Osasuna e o Barcelona.