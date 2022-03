Real Sociedad vence Maiorca e está nos lugares europeus de La Liga

Redação com Lusa

Com a terceira derrota consecutiva, o Maiorca mantém-se na 16.ª posição, com 26 pontos, cinco acima da zona de despromoção.

A Real Sociedad subiu esta quarta-feira à sexta posição da liga espanhola, última de acesso às competições europeias, ao vencer em casa do Maiorca, por 2-0, em jogo em atraso da 21.ª jornada.

David Silva (35 minutos) e Mikel Merino (62') marcaram os golos dos bascos, que passaram a somar 44 pontos, a apenas um do Atlético de Madrid, quinto classificado, e do Barcelona (menos um jogo), quarto, na última posição de acesso à Liga dos Campeões, e a dois do Bétis, terceiro.

