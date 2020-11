Real Sociedad vence Granada e recupera liderança isolada em Espanha

Real Sociedad recuperou liderança isolada da Liga espanhola.

A Real Sociedad recebeu e venceu este domingo o Granada, por 2-0, no encontro da nona jornada da Liga espanhola, que lidera de forma isolada, embora com mais dois jogos do que Atlético e Real Madrid.

O lateral esquerdo Nacho Monreal, aos 22 minutos, e o extremo Mikel Oyarzabal, aos 27, resolveram o desafio a favor dos bascos, mas ainda podiam ter chegado ao terceiro tento na segunda parte, caso o avançado Willian José (54) não tivesse desperdiçado uma grande penalidade.

Nos instantes finais, o central da Real Le Normand (86) recebeu ordem de expulsão e, já em tempo de compensação, o Granada também não conseguiu marcar da marca dos onze metros, com o Darwin Machis (90+5) a permitir a defesa a Remiro.

Os bascos lideram La Liga, com 20 pontos, mais dois do que o segundo colocado Villarreal, enquanto a formação andaluza, que não contou com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte, é quinta posicionada, com 14.