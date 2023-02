Real Sociedad vence Espanhol e fica a três pontos do Real Madrid

Triunfo por 3-2 na ronda 21 do campeonato espanhol.

A Real Sociedad venceu o Espanhol, em Barcelona, por 3-2, na 21.ª jornada da I Liga espanhola, em jogo que esteve a vencer por 3-0, mas permitiu ao adversário reduzir para a diferença mínima.

Com este triunfo, a formação basca segue no terceiro lugar, agora com um atraso de apenas três pontos para o segundo, o Real Madrid, que encerra esta 21.ª jornada com a receção ao Elche, na quarta-feira.

A equipa de San Sebastián chegou ao intervalo já a vencer, na sequência de um golo do avançado japonês Takefusa Kubo, aos 23 minutos, e, no início da segunda parte, fez mais dois, aos 51 e 63, pelo avançado norueguês Alexander Sorloth e através de um lance infeliz do central uruguaio Leandro Cabrera, que fez um autogolo.

O desfecho da partida parecia consumado, mas o Espanhol nunca se entregou e tirou partido de um certo relaxamento da equipa basca, confortável pelo resultado, para reduzir aos 74 e 87 minutos, golos de Sergi Darder e de Brian Olivan, respetivamente, obrigando a Real Sociedad a reconcentrar-se completamente no jogo e na defesa dos três preciosos pontos.

O campeonato é liderado pelo Barcelona, com 56 pontos, seguido do Real Madrid, com menos um jogo, com 45, e da Real Sociedad, com 42.