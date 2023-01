Real Sociedad vence em Almería e cimenta terceiro lugar da LaLiga

Redação com Lusa

A Real Sociedad consolidou este domingo o terceiro lugar na LaLiga, ao vencer por 2-0 no estádio do Almería, em jogo da 16.ª jornada, aguardando agora um deslize do Atlético de Madrid frente ao Barcelona.

Após um nulo ao intervalo, a equipa visitante resolveu o encontro a seu favor no curto espaço de cinco minutos, graças aos golos marcados pelo veterano médio David Silva, de 37 anos, e o avançado norueguês Alexander Sorloth, aos 47 e 52 minutos, respetivamente.

A Real Sociedad passou a totalizar 32 pontos, menos seis do que o duo da frente, composto pelo campeão Real Madrid e o rival Barcelona, e mais cinco relativamente ao Atlético de Madrid e ao Villarreal, que no sábado se impôs aos merengues por 2-1.

Os colchoneros recebem ainda hoje a equipa catalã, que tentará aproveitar o desaire sofrido pelo Real Madrid para se isolar no comando do campeonato, mas os anfitriões também estarão interessados em não deixar a Real Sociedad distanciar-se no terceiro lugar.

No Almería, que ocupa a 14.ª posição, três pontos acima da zona vermelha da classificação, o avançado internacional português Dyego Sousa entrou aos 66 minutos, enquanto Samuel Costa não saiu do banco de suplentes.