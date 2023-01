Real Sociedad triunfa em duelo basco e consolida terceiro lugar

Tem apenas Barcelona e Real Madrid à sua frente.

A Real Sociedad venceu este sábado o duelo basco ao bater o Athletic Bilbau, por 3-1, na 17.ª jornada da Liga espanhola, consolidando o seu terceiro lugar, só atrás dos gigantes Barcelona e Real Madrid.

A equipa de San Sebastián entrou decidida a resolver cedo a partida, marcou aos 25 e 37 minutos, pelo avançado norueguês Alexander Sorloth e pelo dianteiro japonês Takefusa Kubo, respetivamente, mas o Athletic reduziu aos 40, pelo médio Oihan Sancet.

No entanto, a Real Sociedad daria o "xeque-mate" no seu opositor ao minuto 62, quando Mikel Oyarzabal converteu uma grande penalidade, que foi antecedida pela expulsão do central Yaeray Alvarez, autor da falta grosseira de que resultou o castigo máximo.

Com este triunfo, a Real Sociedad consolidou o seu terceiro lugar, com 35 pontos, mais sete do que o quarto, o Villarreal, com 28, tendo apenas Barcelona e Real Madrid à sua frente, com 41 e 38, mas que ainda não jogaram nesta jornada.

Leia também Vídeos Sub-10 jogou em dia de funeral da mãe e marcou: o que se seguiu fica para a memória Santiago Rocha "Rochinha", dos sub-10 do Nogueirense Futebol Clube, optou por jogar em dia de funeral da mãe e acabou mesmo por marcar o último golo da equipa na partida frente ao Boavista. Rapidamente todos os companheiros se juntaram ao festejo, criando um momento que ficará para a memória. Ora veja.

Destaque para a derrota do Sevilha na Catalunha, frente ao Girona, que até esteve a perder, na sequência de um golo do central francês Tanguy Nianzon, e que deu a volta na segunda parte, com golos do veterano avançado uruguaio Cristhian Stuani e do médio venezuelano Yangel Herrera, aos 46 e 88.

A equipa andaluza segue num lugar impensável para os pergaminhos do clube, em 17.º, um acima da zona de despromoção, com 15 pontos, os mesmos do 18.º, Cadiz, que ainda não entrou em ação nesta jornada.

Nos outros jogos deste sábado, o Rayo Vallecano foi a Valladolid vencer graças a um golo do médio Isi Palazon, aos 65 minutos, que se redimiu de um penálti que falhou aos 33, e o Osasuna recebeu e bateu o Maiorca, graças ao golo solitário do médio Aimar Oroz, aos 47.