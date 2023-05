Real Sociedad sobre Xavi: "Não é lógico que fale de um jogador nosso"

Olabe, diretor do clube basco, não gostou de ver o treinador do Barcelona a falar de Martín Zubimendi

Martín Zubimendi parece ser o alvo do Barcelona para o lugar de Sergio Busquets. Xavi, técnico dos catalães, já abordou publicamente o rumor, algo que não agradou em nada aos responsáveis da Real Sociedad.

"Não é lógico que o treinador do adversário fale de um jogador nosso", afirmou Olabe, diretor do clube basco.

O responsável da Real Sociedad, que falou no final do encontro com o Barcelona, que os bascos venceram por 1-2, lembrou que o projeto atual pode acabar por ser aliciante para Zubimendi.

"É um bom jogador e pode estar sob a mira de outros clubes, mas nós estamos a fazer o nosso trabalho, com um projeto sério, que pode ir crescendo com os rapazes até à elite. Tudo o resto é da responsabilidade de cada um", explicou.

De acordo com a imprensa espanhola, a Real Sociedad não deve abrir mão de Zubimendi por um valor abaixo da cláusula de rescisão, fixada atualmente nos 60 milhões de euros.