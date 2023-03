Real Sociedad regressa às vitórias e segura quarto lugar isolado na La Liga

Elche, por sua vez, somou o segundo jogo seguido sem vencer e está cada vez mais em apuros

A Real Sociedad venceu em casa o Elche por 2-0, em jogo da 26.ª jornada da Liga espanhola, e voltou às vitórias após quatro jogos sem triunfar no campeonato, segurando o quarto lugar isolado.

Na ressaca da eliminação da Liga Europa, às mãos da Roma de José Mourinho, a formação basca triunfou com golos do japonês Kubo, aos 48, e de Barrenetxea, aos 90, chegando aos 48 pontos, a três do terceiro classificado Real Madrid.

