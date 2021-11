Real Sociedad não sai do nulo e entrega liderança isolada ao Real Madrid

Merengues venceram em Granada e são os novos comandantes da Liga Espanhola

A Real Sociedad empatou hoje sem golos na receção ao Valência, em jogo da 14.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e não conseguiu manter-se na liderança, arrebatada pelo Real Madrid após a vitória em Granada (4-1).

A partida teve poucos remates enquadrados, de parte a parte, e o esforço dos txuri urdin para se manterem na frente de La Liga não foi ajudado pela expulsão de Elustondo, aos 76 minutos.

Do lado dos "che", Gonçalo Guedes foi titular mas esteve apagado, saindo aos 67 minutos, naquele que foi o segundo empate seguido no campeonato, em que seguem em 10.º, com 18 pontos.

Já os bascos estão provisoriamente no segundo posto, com 29 pontos, a um do Real Madrid, e com mais um do que o Sevilha, terceiro, embora os dois adversários tenham um jogo a menos.

Antes, o Bétis voltou às vitórias, depois de duas derrotas seguidas na La Liga, no reduto do Elche, onde venceu por 3-0 e "sentenciou" o treinador Fran Escribá, despedido logo após a partida.

Os forasteiros venceram por 3-0 com golos de Juanmi (12 minutos), do brasileiro Willian José (24) e do argelino Fékir (27), com William Carvalho em campo pelo emblema de Sevilha a partir dos 80 minutos.